Владельцев экологичных автомобилей могут избавить от транспортного налога

Москва, 21 января. Транспортный налог на экологичные автомобили может быть отменен или снижен в России. Такую возможность сейчас изучает Минэкономразвития РФ.

В ведомстве считают, что такие меры способны уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и положительно повлиять на экологическую ситуацию в стране. В ряде российских регионов эта практика уже существует. Теперь подобные льготы могут ввести на федеральном уровне.

Величина транспортного налога в настоящее время зависит от мощности двигателя автомобиля и установленной в каждом регионе РФ ставки. Платить его нужно раз в год.

С 1 января 2021 года в России вступили в силу поправки в Налоговый кодекс. Согласно нововведениям, владельцы «погибших» автомобилей освобождаются от оплаты транспортного налога.