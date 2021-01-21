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Роскосмос назвал цель предстоящей корректировки орбиты МКС

Роскосмос назвал цель предстоящей корректировки орбиты МКС

Москва, 21 января. Маневры по корректировке орбиты Международной космической станции (МКС) запланированы на четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Скорректировать орбиту помогут двигатели транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14». Их включат примерно на семь минут в 19:14 по московскому времени. МКС в результате поднимется над Землей еще на 1,25 км

«После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты МКС увеличится на 1,25 км и составит 419,79 км над Землей», – отметили в пресс-службе.

Коррекция орбиты будет проведена перед стартом «Союза МС-18» и посадкой «Союза МС-17». Маневры нужны для формирования необходимых для этого баллистических условий.

Находящийся на МКС космонавт Сергей Рыжиков ранее сообщил ЦУП о неполадках с системой кондиционирования воздуха. Специалисты указали на необходимость ее отключения и проведение дополнительных проверок.

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