Роскосмос назвал цель предстоящей корректировки орбиты МКС

Москва, 21 января. Маневры по корректировке орбиты Международной космической станции (МКС) запланированы на четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Скорректировать орбиту помогут двигатели транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14». Их включат примерно на семь минут в 19:14 по московскому времени. МКС в результате поднимется над Землей еще на 1,25 км

«После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты МКС увеличится на 1,25 км и составит 419,79 км над Землей», – отметили в пресс-службе.

Коррекция орбиты будет проведена перед стартом «Союза МС-18» и посадкой «Союза МС-17». Маневры нужны для формирования необходимых для этого баллистических условий.

Находящийся на МКС космонавт Сергей Рыжиков ранее сообщил ЦУП о неполадках с системой кондиционирования воздуха. Специалисты указали на необходимость ее отключения и проведение дополнительных проверок.