Создатель Half-Life встал на защиту разработчиков Cyberpunk 2077

Белвью, 21 января. Поклонникам видеоигры Cyberpunk 2077 необходимо подождать, пока разработчики CD Projekt RED доведут проект до ума. Об этом заявил учредитель и глава Valve Гейб Ньюэлл.

Создатель культовой серии Half-Life и один из самых известных людей в игровой индустрии дал развернутое интервью новозеландскому телеканалу, в котором поделился мнением о скандале, связанном с выходом Cyberpunk 2077.

Он заступился за создателей видеоигры, подчеркнув, что в они проделали огромный объем работы. По его словам, бросаться камнями в разработчиков не нужно, поскольку они выпустили сложный и амбициозный проект.

«Подозреваю, что они продолжат трудиться и через какое-то время сделают так, что их пользователи в итоге останутся довольны», — сказал Ньюэлл.

На проблемы с Cyberpunk 2077 жаловались многие геймеры. В декабре CD Projekt RED выпустила обновление для игры, которое исправляет несколько критических ошибок.