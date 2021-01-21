Автомобили Renault в России подорожали на 10% за последний год

Москва, 21 января. Цены на автомобили марки Renault в России в среднем по рынку выросли на 10% за 2020 год. В этом году рост цен продолжится, но будет постепенным.

Соответствующее заявление сделал генеральный директор компании Renault в России Ян Птачек. Производитель не исключает подорожание машин в течение года, однако резких скачков цен не будет. Компания намерена повышать цены поэтапно, чтобы удержать свою долю на рынке.

Всего за прошлый год на территории России было реализовано порядка 128,4 тысячи автомобилей это марки. Renault занимает четвертое место по уровню продаж, уступая АвтоВАЗу, Kia и Hyundai.

Российские дилеры ранее спрогнозировали подорожание автомобилей в России. Уже в январе цены на машины выросли в среднем на два–три процента.