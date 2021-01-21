Псаки ответила на вопрос СМИ о возможных переговорах Путина и Байдена

Вашингтон, 21 января. Новый президент США Джо Байден пока не планирует общаться с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону. Об этом заявили в Белом доме.

Первые телефонные переговоры, по словам пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки, Байден проведет с «партнерами и союзниками». В пятницу, 22 января, он намерен пообщаться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным», – заявила Псаки, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на брифинге в Белом доме.

Инаугурация Джо Байдена состоялась в среду, 20 января. После церемонии президент США прибыл в Белый дом, где подписал несколько президентских указов.