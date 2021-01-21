Три человека стали жертвами крушения военного вертолета в штате Нью-Йорк

Мендон, 21 января. Военный вертолет потерпел крушение на территории американского штата Нью-Йорк. В результате инцидента погибли три человека, сообщают СМИ.

Катастрофа произошла приблизительно в 02:30 по московскому времени недалеко от местной сырной фабрики. Свидетели трагедии рассказали, что незадолго до падения увидели воздушное судно, которое очень близко летело к земле.

По словам очевидцев, после крушения вертолет загорелся. Об этом свидетельствуют обнародованные в Сети кадры с места событий, где в настоящее время работают сотрудники экстренных служб. Им предстоит выяснить все обстоятельства трагедии и установить личности погибших.

Ранее у берегов Индонезии разбился Boeing 737-500. Жертвами крушения стали 65 человек, в частности 12 членов экипажа. Сейчас специалисты занимаются расшифровкой черного ящика, извлеченного недавно водолазами.