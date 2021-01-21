Моргенштерн устроил кутеж в дубайском ресторане на 200 тыс. рублей

Дубай, 21 января. Эпатажный рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) похвастался огромной суммой, потраченной в культовом ресторане знаменитого повара Нусрета Гекче в Дубае.

Из-за «коронавирусных» ограничений, действующих в большинстве стран мира, российские звезды проводят зимние отпуска в основном на Мальдивах и в Дубае. Вслед за коллегами в ОАЭ отправился и скандальный рэпер. Вместе со своей девушкой и друзьями музыкант каждый день устраивает вечеринки.

В среду вечером он забрел в культовый ресторан Нусрета Гекче. Турецкий повар стал интернет-мемом благодаря тому, как он необычно посыпает блюда солью согнутой рукой. Моргенштерн опубликовал в сторис Instagram несколько видео из заведения, показав, как знаменитый повар нарезает ему позолоченные стейки.

При этом он цинично сравнил ресторан Нусрета со своим заведением в Москве, которое он пафосно открыл и преподнес публике. Позже музыкант попробовал так же экспрессивно посолить блюдо.

Ужин в ресторане стоил рэперу 9710 дирхамов, что в переводе на российские рубли составляет 195 тысяч. Показывая счет, Моргенштерн назвал эту сумму нецензурным словом, имея в виду ее незначительность.

«Привет нищим!» — произнес он.

В среду Моргенштерн вновь оказался в центре внимания после того, как заявил, что готов отправиться на Евровидение. Правда, большинство отечественных звезд шоу-бизнеса выступили категорически против его инициативы. К примеру, актер Станислав Садальский в беседе с ФАН заявил, что тому лучше выступать «у себя дома». А его коллега Кети Топурия выразила мнение, что рэпер еще «не дорос» до международного песенного конкурса.