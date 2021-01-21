Японские биологи: кошачья мята защищает кошек от комаров

Токио, 21 января. Кошки не просто любят поедать листья кошачьей мяты и актинидии, но и спасаются таким образом от кровососущих насекомых, заявили в университете префектуры Иватэ.

Японские биологи обнаружили в кошачьей мяте и актинидии вещества, которые отпугивают комаров, передает журнал Science Advances.

Специалисты проследили за поведением москитов рядом с кошками которые употребляли в пищу названые растения и рядом с теми, кто их не ел. В первой группе москиты реагировали на запах актинидий и избегали контактов с животным. Ученые установили, что любовь кошек к мяте помогает вырабатывать химическую защиту от кровососов и других вредителей, отметил Масао Миядзаки, профессор университета префектуры Иватэ в Мориоке.

Недавно Московские добровольцы рассказали, что за 2020 год пристроили в хорошие руки 758 кошек, а также около 2,5 тыс. собак. Волонтеры внимательно следят, чтобы питомцы попадали к надежным хозяевам.