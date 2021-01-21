Джо Байден обсудит с союзниками вопрос о СВПД по иранской ядерной программе

Вашингтон, 21 января. Политика по ядерной программе Ирана является приоритетным вектором для президента США Джо Байдена, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Новый глава Соединенных Штатов планирует обсудить с лидерами других стран вопрос о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Президент ясно дал понять, что с помощью дипломатии США добиваются продления срока действия и укрепления ограничений на ядерную программу Ирана», — заявила Псаки.

Пресс-секретарь утверждает, что Тегерану необходимо вернуться к соблюдению ограничений ядерной программы, предусмотренных соглашением.

Американский государственный деятель Энтони Блинкен заявил, что США намерены советоваться с Израилем и другими своими партнерами на Ближнем Востоке по поводу любых изменений по ядерной сделке. Он подчеркнул, что с момента вступления в должность предыдущего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Иран существенно сократил время получения материалов для создания ядерного оружия.