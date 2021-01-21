Названы ключевые различия трех российских вакцин от коронавируса

Москва, 21 января. Каждая из трех созданных в России вакцин от коронавируса обладает своими преимуществами, благодаря которым в кратчайшие сроки удастся привить 70-80% населения.

Именно столько необходимо провакцинировать для формирования коллективного иммунитета в России. Наличие сразу трех препаратов от коронавируса может помочь отказаться от повторной процедуры, которая рекомендована в случае исчезновения поствакцинального иммунитета.

К плюсам «Спутника V» отечественные специалисты отнесли универсальность, тогда как преимуществом «ЭпиВакКороны» они назвали безопасность для людей, страдающих аллергическими заболеваниями. Третий препарат «КовиВак» отличается неприхотливостью: вакцина не требует соблюдения жестких условий хранения и транспортировки.

Ранее власти Аргентины одобрили применение российского «Спутника V» для пожилых граждан страны. В республику уже поступили свыше 500 тыс. доз вакцины.