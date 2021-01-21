Дмитрия Шепелева шокировали музыкальные пристрастия семилетнего сына

Москва, 21 января. Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал своим подписчикам, какую музыку слушает Платон, его семилетний сын от Жанны Фриске. Вкусы мальчика шокировали звездного отца.

Платону, по словам Шепелева, сейчас нравится музыка рок-исполнителей. Речь идет, к примеру, о группах Nirvana и Rammstein. Об этом телеведущий рассказал в коротком видеоролике, опубликованном на его странице в Instagram.

Шепелев признался, что однажды «застукал» сына за прослушиванием композиции Gummy Bear. Теперь он хочет сводить его консерваторию, чтобы Платон познакомился с классикой.

«Нравится человеку – пусть слушает. А я тем временем пойду покупать для него билет в консерваторию», – заявил телеведущий.

Подписчикам музыкальные пристрастия сына Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске понравились. Они заметили, что лучше слушать известные рок-хиты, чем песни некоторых современных российских исполнителей.

«Главное, что не Моргенштерн, а так – все отлично», – отмечено в комментариях.

Родители Жанны Фриске ранее узнали о намерении Шепелева продать долю сына Платона в роскошных апартаментах, в которых раньше жила их дочь. Они уже подали иск в Хамовнический суд Москвы, чтобы предотвратить продажу недвижимости, где до сих пор хранятся личные вещи певицы.

Мать артистки заявила, что Шепелев не имеет права продавать долю в квартире. Она должна остаться у Платона.