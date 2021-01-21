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Израильский врач рассказал об осложнениях после прививки вакциной Pfizer

Израильский врач рассказал об осложнениях после прививки вакциной Pfizer

Москва, 21 января. Некоторые пациенты страдают от лицевого паралича после вакцинации препаратом Pfizer. Осложнение встречается достаточно редко и быстро проходит.

Ученые до сих пор не знают причину происхождения лицевого паралича после прививки Pfizer. В дальнейшем могут быть случаи, когда осложнение не пройдет и останется с пациентом на длительное время, считает израильский врач Леонид Эйдельман.

«Сам по себе паралич лицевого нерва, без связи с прививкой, возникает по причинам, которые мы вообще не знаем. Также не ясно, почему паралич развивается после прививки», — пояснил он.

Паралич лицевого нерва лечится с помощью кортикостероидов и глюкокортикостероидов. Прием таких препаратов на фоне осложнения может значительно ослабить иммунную систему, что противоречит действию вакцины.

Итальянские власти ранее заявили о планах подать иск против американской компании Pfizer. Производитель задерживает поставки вакцины, что не соответствует договору между компанией и властями Италии.

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