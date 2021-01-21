Израильский врач рассказал об осложнениях после прививки вакциной Pfizer

Москва, 21 января. Некоторые пациенты страдают от лицевого паралича после вакцинации препаратом Pfizer. Осложнение встречается достаточно редко и быстро проходит.

Ученые до сих пор не знают причину происхождения лицевого паралича после прививки Pfizer. В дальнейшем могут быть случаи, когда осложнение не пройдет и останется с пациентом на длительное время, считает израильский врач Леонид Эйдельман.

«Сам по себе паралич лицевого нерва, без связи с прививкой, возникает по причинам, которые мы вообще не знаем. Также не ясно, почему паралич развивается после прививки», — пояснил он.

Паралич лицевого нерва лечится с помощью кортикостероидов и глюкокортикостероидов. Прием таких препаратов на фоне осложнения может значительно ослабить иммунную систему, что противоречит действию вакцины.

Итальянские власти ранее заявили о планах подать иск против американской компании Pfizer. Производитель задерживает поставки вакцины, что не соответствует договору между компанией и властями Италии.