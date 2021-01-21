Бабкина призналась в любви Аллегровой в ее день рождения

Москва, 21 января. Надежда Бабкина трогательно поздравила с днем рождения свою коллегу Ирину Аллегрову. Певица отметила, что если была мужчиной, положила бы все силы, чтобы оказаться рядом с такой эффектной женщиной.

Двадцатого января Аллегрова отметила день рождения. Исполнительнице супер-хита «Императрица» исполнилось 69 лет. Бабкина на своей странице в Instagram подчеркнула, что очень любит певицу.

«Ира — шикарная женщина, очень эффектная, с четким посылом и мощным нутром. Она очень чувственная. Глядя на нее, я всегда думаю: «Будь я мужиком — положила бы все силы, чтобы оказаться с нею рядом. Пусть даже ненадолго», — написала она.

Бабкина пожелала Аллегровой жить долго, чтобы как можно дольше радовать поклонников своим творчеством. Поздравления певица проиллюстрировала архивными снимками. На первом из них молодые певицы позируют вдвоем, на втором фото к ним присоединился продюсер Валерий Комиссаров.

Подписчики Бабкиной присоединились к поздравлениям, осыпав комплиментами обеих артисток.

«Какие же вы обе красивые, эффектные и шикарные», — пишет в комментариях пользователь nataliamikhailovskaya.

«Браво! Две звезды!» — добавила rodionova7417.

«Ирина, с днем рождения. Самая шикарная и сексуальная женщина! Обожаю», — присоединилась к поздравлениям irinavladimirova1057.

Отметим, дата 20 января очень богата на дни рождения знаменитых женщин. В этот день свой юбилей отметила бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова, ей исполнилось 45 лет. О том, какими скандалами она отметилась в тяжелом 2020 году, читайте в специальном материале ФАН.

Праздник был и у певицы Ольги Бузовой, которой исполнилось 35 лет. Она отметила юбилей в кругу самых близких друзей, которые подарили ей огромное количество дорогих подарков. В выходные у бывшей ведущей «Дома-2» намечается грандиозная вечеринка.