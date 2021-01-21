Мобильное приложение Google Lens набрало свыше 500 млн скачиваний

Москва, 21 января. Более 500 млн пользователей установили на свои смартфоны приложение Google Lens. Оно появилось в магазине Google Play в июне 2018 года.

Мобильное приложение Google Lens входит в число базовых на смартфонах Pixel и ряде других Android-устройств. Программа позволяет сканировать текст, переводить его на разные языки и копировать на компьютер. В число функций приложения также входит поиск предметов, решение математических задач и другое.

Впервые Google Lens был презентован в 2017 году в рамках мероприятия Google I/O. Через несколько месяцев оно вошло в сервис Google Assistant для устройств Pixel 2 и Pixel 2 XL.

Приложение Telegram может исчезнуть из магазина App Store. Такое требование компании Apple выдвинула некоммерческая организация «Коалиция за безопасную сеть» (CSW) в США.