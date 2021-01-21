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Мобильное приложение Google Lens набрало свыше 500 млн скачиваний

Мобильное приложение Google Lens набрало свыше 500 млн скачиваний

Москва, 21 января. Более 500 млн пользователей установили на свои смартфоны приложение Google Lens. Оно появилось в магазине Google Play в июне 2018 года.

Мобильное приложение Google Lens входит в число базовых на смартфонах Pixel и ряде других Android-устройств. Программа позволяет сканировать текст, переводить его на разные языки и копировать на компьютер. В число функций приложения также входит поиск предметов, решение математических задач и другое.

Впервые Google Lens был презентован в 2017 году в рамках мероприятия Google I/O. Через несколько месяцев оно вошло в сервис Google Assistant для устройств Pixel 2 и Pixel 2 XL.

Приложение Telegram может исчезнуть из магазина App Store. Такое требование компании Apple выдвинула некоммерческая организация «Коалиция за безопасную сеть» (CSW) в США.

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