Британские ученые назвали самый быстрый способ распространения коронавируса

Лондон, 21 января. Минутная беседа без средств индивидуальной защиты может спровоцировать ускоренное распространение вируса. К такому выводу пришли британские специалисты.

Ученые из Кембриджского университета и Лондонского Имперского колледжа выяснили, что даже во время спокойного разговора участники встречи могут выделять множество мелких капель с коронавирусом. Они опасны тем, что задерживаются в воздухе, в отличие от крупных капель, которые наблюдаются при кашле.

Данный факт свидетельствует о необходимости всегда использовать защитную маску. Соблюдение масочного режима может предотвратить новые случаи заражения и, как следствие, привести к концу пандемии.

Ранее в Германии зафиксировали первый случай смерти после повторного заражения коронавирусом. На момент смерти пациенту было 73 года.