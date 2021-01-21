Указом Байдена США возвращаются к Парижскому соглашению по климату

Вашингтон, 21 января. Решение Байдена о возвращении США в Парижское соглашение по климату стало одним из его первых указов на посту президента страны.

Процесс возвращения в договор, по разными данным, займет около месяца. Документ будет предоставлен американской стороной для ознакомления в ООН, после чего, спустя 30 дней, США вновь станут частью договора.

Бывший глава американского государства Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из соглашения. Решение было подвергнуто критике мирового сообщества. Парижское соглашение обязывало США до 2025 года сократить выбросы парниковых газов на 26-28%. Такие условия Трамп назвал невыгодными для американской стороны.