Киев, 21 января. Насильственная украинизация приведет к тому, что от нынешней территории страны останутся лишь лоскуты, заявил киевский журналист Дмитрий Гордон, известный своими антироссийскими настроениями.

В эфире телеканала «Украина 24» Гордон выразил мнение, что насильственная украинизация вызовет отторжение национального языка во многих регионах страны.

«Я считаю, что этот шаг разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки», — подчеркнул он.

Гордон добавил, что для жителей Киева не проблема говорить на украинском языке, если люди работают в сфере торговли. Но задался он вопросом, что делать торговцам, если они собираются что-то продать иностранному туристу: говорить с ним на английском или русском?

«А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Толкать в объятия к россиянам? Ну зачем лезть на рожон — люди в Одессе привыкли торговать по-русски, ну что теперь требовать от них по-украински? А они не хотят. Не потому, что не любят украинский язык, а потому что не хотят насилия над собой», — негодует Гордон.

С 16 января на Украине начал действовать очередной запрет на использование русского языка. Работники сферы обслуживания, включая интернет-магазины, обязаны общаться с клиентами и посетителями только на украинском.

Новые запреты подверглись резкой критике внутри страны. В частности, киевский миллионер Геннадий Балашов, активно поддержавший участников Евромайдана в 2014 году и выступавший против России, раскритиковал вступивший в силу закон. Он подчеркнул, что этот документ нарушает права русскоязычных граждан, которые обеспечивают не менее 60% всего бюджета Украины. По его мнению, киевские власти пытаются силой навязать украинский язык из принципа, чтобы «нагнуть человека и его права, и заставить говорить на неродном языке».