Эврил Хейнс стала первой женщиной на посту директора нацразведки США

Вашингтон, 21 января. Конгресс США утвердил кандидатуру Эврил Хейнс на должность директора Национальной разведки.

Новый президент США Джо Байден выдвинул Хейнс на пост главы нацразведки в ноябре 2020 года. В разные годы она была замдиректора ЦРУ и заместителем советника президента Барака Обамы по национальной безопасности, передает ТАСС.

Директор национальной разведки контролирует работу 18 специальных служб, в их числе ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, Минфина, Минэнерго и другие ведомства. Хейнс довольно давно и тесно работает с действующим главной государства.

Инаугурация 46-го президента США Джо Байдена прошла в Капитолии. Присягу также приняла Камала Харрис, ставшая вице-президентом американского государства.