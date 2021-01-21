«Бурановские бабушки» положительно отозвались о группе Little Big

Москва, 21 января. Участница группы «Бурановские бабушки» Ольга Туктарева положительно отозвалась о музыкальном коллективе Little Big и не исключила совместное выступление с ними.

Она подчеркнула, что такое решение вполне вероятно. По ее словам, для этого необходим поиск свежих идей внутри коллектива, а также свежие оригинальные идеи для дуэта.

«Мы аккуратны в этом вопросе. Принимаем решение совместно. У нас получаются интересные дуэты. Нужно пробовать и смотреть, что получится», — рассказала она.

Творчество группы Little Big участница «Бабушек» оценила высоко. Она уверена, что наличие на конкурсе «Евровидение» таких оригинальных исполнителей сможет украсить мероприятие и привлечь к нему больше внимания. По мнению Туктаревой, участники коллектива — очень веселые ребята, которые своими неординарными выступлениями приводят зрителя в восторг. Сама «бурановская бабушка» сказала, что не является поклонником такого стиля, но отметила важность разнообразия в современном музыкальном искусстве.

Девять лет назад конкурс «Евровидение» проводился в столице Азербайджана — Баку. Тогда Россию представляли «Бурановские бабушки», занявшие второе место.

В прошлом году мероприятие должно было пройти в Нидерландах. Ожидалось, что Россию в конкурсе представит группа Little Big с песней Uno, но из-за пандемии новой коронавирусной инфекции Евровидение было отменено.

Туктарева, наделенная опытом участия в песенном конкурсе, посоветовала ребятам из Little Big относится к участию в конкурсе легко и непринужденно, а главное — вкладывать душу в свое выступление.

Ранее стало известно, что группа Little Big станет представлять Россию на Евровидении-2021. Конкурс пройдет в нидерландском городе Роттердам.