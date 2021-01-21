Алена Водонаева в бархатном боди помечтала о Геленджике

Москва, 21 января. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева опубликовала фотографию в смелом наряде на своей странице в Instagram. Свой пост она сопроводила мечтами об отдыхе на море.

Водонаева призналась, что сейчас бы хотела оказаться на солнечном курорте в окружении реликтовых сосен. Однако вместо этого она вынуждена проводить время в морозной Москве.

Рассуждения о Геленджике телеведущая сопроводила серией фотографий. На них она позирует в черном боди из бархата, украшенном переливающимися стразами. Дополнили образ сетчатые колготки в цвет наряда и макияж с акцентом на глаза.

«Хочу беззаботно прогуливаться в легких одеждах меж густорастущих реликтовых сосен. Любоваться восхитительными закатами цвета мандарин и бухтой, которая играет на солнце всеми оттенками лазурной палитры», — написала экс-участница «Дома-2».

Поклонники оценили яркий образ телеведущей. Многие похвалили звезду за роскошную фигуру, а некоторые упрекнули за излишнюю вульгарность. Всего за 12 часов публикация набрала свыше 46 тысяч лайков.

«Не надо быть красивой такой», — написал один из поклонников.

«Ну если честно, все фоточки красивые, кроме последней. Нет, само тело красивое, но эта фотография выглядит как-то вульгарно!» — отметил подписчик.

«Очень элегантно», — восхитилась фанатка.

Телеканал ТНТ ранее объявил о закрытии телепроекта «Дом-2», благодаря которому прославилась Водонаева. Сама звезда считает, что шоу длительностью 15 лет стало целой эпохой, однако она рада его закрытию.