Секретная служба продолжит охранять детей Трампа

Вашингтон, 21 января. Бывший президент США Дональд Трамп заранее отдал указ об обеспечении своих детей охраной со стороны Секретной службы в течение полугода после избрания нового главы государства.

Действие подписанного республиканцем меморандума распространяется на всех пятерых наследников политика: сыновей Бэррона, Дональда и Эрика, а также дочерей Иванку и Тиффани. Изначально охрана предполагалась только в отношении Бэррона, который еще не достиг 16-летнего возраста, отмечает высокопоставленный чиновник в беседе со СМИ. Что послужило поводом для такого распоряжения, пока остается неизвестным.

Ранее в Вашингтоне состоялась церемония инаугурации нового президента США Джозефа Байдена. Демократ стал 46-м главой государства. Его предшественник Дональд Трамп отказался присутствовать на мероприятии. Он вместе со своей супругой уехал во Флориду, где у пары находится резиденция.