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Секретная служба продолжит охранять детей Трампа

Секретная служба продолжит охранять детей Трампа

Вашингтон, 21 января. Бывший президент США Дональд Трамп заранее отдал указ об обеспечении своих детей охраной со стороны Секретной службы в течение полугода после избрания нового главы государства.

Действие подписанного республиканцем меморандума распространяется на всех пятерых наследников политика: сыновей Бэррона, Дональда и Эрика, а также дочерей Иванку и Тиффани. Изначально охрана предполагалась только в отношении Бэррона, который еще не достиг 16-летнего возраста, отмечает высокопоставленный чиновник в беседе со СМИ. Что послужило поводом для такого распоряжения, пока остается неизвестным.

Ранее в Вашингтоне состоялась церемония инаугурации нового президента США Джозефа Байдена. Демократ стал 46-м главой государства. Его предшественник Дональд Трамп отказался присутствовать на мероприятии. Он вместе со своей супругой уехал во Флориду, где у пары находится резиденция.

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