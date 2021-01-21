СМИ: гранатовый сок снижает риск развития онкологических заболеваний

Москва, 21 января. Ученые провели эксперимент на дрозофилах и выяснили, что гранатовый сок увеличил продолжительность жизни самцов и самок этого вида насекомых на 18% и 8% соответственно.

Специалисты подчеркнули, что получавшие сок дрозофилы находились в состоянии повышенной активности в течении длительного периода времени, пишет Express.

Активный компонент гранатов уролитин А способствует улучшению функционирования митохондрий в составе клеток организма, что помогает предотвратить мышечную слабость и значительно замедлить процесс старения.

Ученые со всего мира настоятельно рекомендуют включать в свой дневной рацион гранатовый сок. Они заявили, что этот напиток позволяет снизить риск заболевания раком и сердечной недостаточности.

Недавно диетолог Мария Черняева рассказала о пользе и вреде имбиря, а также назвала категорию людей, которым полезный корень строго запрещено употреблять в пищу.