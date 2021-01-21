Киев, 21 января. Закон, запрещающий использование русского языка на Украине, нарушает права русскоязычных граждан, которые обеспечивают не менее 60% всего бюджета страны, заявил киевский миллионер Геннадий Балашов, поддержавший участников Евромайдана в 2014 году.

В эфире телеканала «Магнолия ТВ» он напомнил, что подавляющее большинство украинцев говорит на русском языке с самого рождения и считают его родным.

«Все русскоязычные граждане являются содержателями государства, 60% бюджета формируются за счет этих людей. Эти люди, которые требуют соблюдать свои политические права — уважение к русскому языку, а государство им устанавливает квоты на радио и телевизор и уже сегодня влезло в сферу услуг», — негодует Балашов.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» он считает нарушение права половины жителей Украины говорить на родном, русском языке. Миллионер подчеркнул, что его переход на украинский язык не будет способствовать защите прав человека.

Украинские власти, по мнению Балашова, настаивают на силовом принуждении к отказу от русского языка из принципа, чтобы «нагнуть человека и его права, и заставить говорить на неродном языке».

После государственного переворота в 2014 году Украина закрепила в законодательстве отказ от всего русского. С 16 января на Украине начал действовать очередной запрет на использование русского языка. Работники сферы обслуживания, включая интернет-магазины, обязаны общаться с клиентами и посетителями только на украинском.

Несколькими днями ранее стало известно, что после жалоб уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Креминя в прокуратуру, некоторым местным органам власти было запрещено признавать русский язык в качестве регионального. Это произошло, в частности, в Запорожской, Черновицкой, Закарпатской, Луганской и Днепропетровской областях, а также в Николаеве, где решение совета депутатов о русском языке признали неконституционным.