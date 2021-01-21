Инаугурация Байдена повлияла на курс доллара к евро

Нью-Йорк, 21 января. Международный рынок Forex зафиксировал изменения курса американской валюты по отношению к евро после прошедшей инаугурации президента США Джо Байдена.

Доллар вырос к евро на 0,2% и торговался на уровне 1,21 доллара за евро. Такими были показатели рынка Forex на 23:27 мск.

Инаугурация 46-го президента США Джо Байдена состоялась на ступенях Капитолия. После церемонии он отправился возлагать венок на могилу неизвестного солдата, а затем прибыл в Белый дом.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова ранее рассказала, как сокращение вложений РФ в госбумаги США повлияет на доллар. Для американской валюты, по ее мнению, это может плохо кончиться.