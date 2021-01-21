Один из симптомов коронавируса может предупреждать об опасной болезни

Москва, 21 января. Потеря обоняния может быть не только симптомом коронавируса, но и другой опасной болезни. Информацию об этом опубликовал портал Express.

Человек может перестать слышать запахи не только при заболевании COVID-19. Этот симптом характерен и для болезни Паркинсона.

Пациенты с этим заболеванием часто упоминали, что их обоняние становилось слабее за несколько лет до развития самой болезни. Как показало исследование, около 90% людей с этим недугом полностью перестают чувствовать запахи.

Вирусологи из Рокфеллеровского университета пришли к выводу, что разгадать нетипичные симптомы COVID-19 поможет кровь человека. Коронавирусная инфекция в организме провоцирует выработку брадикина в крови. Этот пептид способен повышать свертываемость крови и вызывает воспаления.