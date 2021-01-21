Муж рязанской журналистки Жанны Шепляковой сознался в ее убийстве

Рязань, 21 января. Похороны убитого редактора издания «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой прошли сегодня в ее родном городе Белый Тверской области.

Тело журналистки было найдено 16 января в ее собственной квартире. Женщина умерла от десятка ножевых ранений, как сообщают правоохранительные органы. Они задержали мужа погибшей — Алексея, с которым Жанна планировала начать бракоразводный процесс. Она неоднократно жаловалась родным и знакомым на сложности в отношениях с супругом и просила помощи с разводом.

Алексей признался полицейским в содеянном. Железнодорожный суд Рязани вынес решение об его аресте. Ранее стало известно, что главред могла быть изнасилована перед убийством. Следственные мероприятия продолжаются.