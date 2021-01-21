Золотая пряжка Мишель Обамы стала «главным» объектом на инаугурации Байдена

Вашингтон, 21 января. Супруга экс-президента США Мишель Обама пришла на инаугурацию демократа Джо Байдена в строгом бордовом костюме с огромной золотой пряжкой на ремне.

Золотой акцент на талии Обамы собрал кучу восторженных комментариев в Сети. Аксессуар впечатлил пользователей больше чем, речь Джой Байден и выступление Леди Гаги.

Бывшая леди США часто отдает предпочтение ярким нарядам. На инаугурации Барака Обамы она нарядилась в платье светло-зеленого цвета.

Избранный президент США принял присягу на ступенях Капитолия. Новый глава государства назвал свою инаугурацию важным днем в истории США. Байден также призвал американцев к уважению и заявил о необходимости слушать друг-друга.

Видео выступления известной американской исполнительницы Леди Гаги уже появилось в Сети.