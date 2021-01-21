Байден подписал первый ряд указов в статусе президента США

Вашингтон, 21 января. Новый президент США Джозеф Байден подписал ряд указов, согласно которым государство вернется во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.

Также американский лидер распорядился прекратить строительство стены на границе с Мексикой и аннулировать ограничения, введенные при Дональде Трампе на прием граждан из нескольких мусульманских стран.

Ранее Байден впервые прибыл в Белый дом в качестве главы государства. После торжественной церемонии инаугурации, состоявшейся в столичном Капитолии, демократ официально признан 46-м президентом США. Его предшественник не присутствовал на мероприятии, вместо этого он уехал во Флориду вместе со своей женой.

Ранее в Сети появился текст возможного прощального письма Трампа к Байдену. Содержание распространили интернет-пользователи, использовав для этого официальный бланк президента страны.