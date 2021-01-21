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Военнослужащий ЛНР из Киева раскрыл истоки антироссийской политики Украины

Военнослужащий ЛНР из Киева раскрыл истоки антироссийской политики Украины

Киев, 21 января. Русскоязычные жители Украины, которые называют украинский родным языком, являются жертвами вековой украинизации русских территорий, заявил бывший лидер пророссийского киевского «Верного казачества» Алексей Селиванов, теперь служащий в армии Луганской Народной Республики. Своим долгом как офицера он назвал восстановление «близости и единства Украины и России».

«Я давал присягу на Украине, присягу офицера и государственного служащего. Я не приехал в Киев, я там родился, и я не приезжал на Украину, она сама ко мне пришла. Как офицер и государственный служащий, я видел свой долг на Украине в том, чтобы, служа этому государству, способствовать восстановлению близости и единства Украины и России», — заявил Селиванов в эфире интернет-канала «Телескоп».

Военный, говоря о судьбе русского языка на Украине, напомнил о Несторе Летописце, который говорил: «Отсюда есть пошла земля русская». 

«Значит, ничего более коренного, чем русские люди и русский язык, в Киеве быть не может», — добавил он.

По словам Селиванова, украинизация проводилась еще со времен СССР. И ее итогом стал госпереворот 2014 года, в результате которого к власти пришел русофобский режим, развязавший гражданскую войну на востоке страны.

Военнослужащий ЛНР из Киева раскрыл истоки антироссийской политики Украины

«За 70 лет советской власти и 30 лет Украины людям дурили голову о том, что они украинцы. <…> Это ущербная логика позволила в 2014 году режиму прийти к власти. Украинизация происходила и до этого режима, при Януковиче, Кучме и советской власти», — заявил Селиванов.

С 16 января на Украине начал действовать очередной запрет на использование русского языка. Работники сферы обслуживания, включая интернет-магазины, обязаны общаться с клиентами и посетителями только на украинском. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко ожидает, что данный закон может привести к социальной катастрофе, поскольку украинские работодатели уже начали увольнять работников. Так, в Херсоне владелец магазина уволил сотрудницу, которая в силу объективных причин плохо говорила на украинском языке.

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