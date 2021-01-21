Звезды «Игры престолов» и «Острых козырьков» сыграют в фильме о Гренландии

Вашингтон, 21 января. Актеры Николай Костер-Вальдау и Джо Коул исполнят главные роли в новом проекте Netflix о выживании в Гренландии.

Фильм будет основан на реальных событиях, которые произошли с моряками из Дании в начале XX века. Сюжет расскажет об экспедиции, которую возглавлял Эйнар Миккельсен. Он со своей командой пытался доказать, что Гренландия представляет собой не один остров, а два. Им удается это сделать, но главная трудность заключается в возвращении на родину. Точная дата выхода картины пока держится в секрете. Ожидается, что фильм появится на Netflix в 2021 году.

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