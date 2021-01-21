В США рассказали о возможной войне между Россией и Украиной в 2021 году

Вашингтон, 21 января. Вероятность начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной в 2021 году является «умеренной», считают американские аналитики.

Прогноз о возможных боестолкновениях в различных регионах планеты был составлен специалистами Совета по международным отношениям и Центра превентивных действий. Они вычислили угрозу возникновения войн в той или иной точке мира, распределив ее в соответствии с цветовой градацией.

Эксперты из США полагают, что в нынешнем году существует «умеренная» вероятность того, что между Москвой и Киевом начнется полномасштабная война. Кроме того, по их мнению, может вспыхнуть с новой силой и вооруженное гражданское противостояние на юго-востоке Украины.

Ранее украинский военный эксперт Валентин Бадрак рассказал что нужно для того, чтобы Украина смогла «продемонстрировать зубы» России, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.