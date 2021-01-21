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Родригес снимет мультсериал по сюжету хоррора «От заката до рассвета»

Родригес снимет мультсериал по сюжету хоррора «От заката до рассвета»

Москва, 21 января. Режиссер Роберт Родригес начал работу над новым анимационным сериалом. В его основу ляжет сюжет культового фильма ужасов «От заката до рассвета» 1990-х годов.

Мультипликационное шоу задумано как продолжение сериала, который выходил в период с 2014 по 2016 годы. В новом проекте Родригес уделит особое внимание судьбе стриптизерши Сантанико Пандемониум и подробно расскажет об ацтекских вампирах.

Режиссер не уточнил примерную дату выхода нового мультсериала. Остается неизвестным, примет ли участие в проекте Квентин Тарантино, который является автором оригинального фильма.

Стриминговый сервис Netflix ранее объявил о еженедельном выходе новых фильмов на своей площадке. Всего запланирован показ примерно 70 новых кинолент.

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