Родригес снимет мультсериал по сюжету хоррора «От заката до рассвета»

Москва, 21 января. Режиссер Роберт Родригес начал работу над новым анимационным сериалом. В его основу ляжет сюжет культового фильма ужасов «От заката до рассвета» 1990-х годов.

Мультипликационное шоу задумано как продолжение сериала, который выходил в период с 2014 по 2016 годы. В новом проекте Родригес уделит особое внимание судьбе стриптизерши Сантанико Пандемониум и подробно расскажет об ацтекских вампирах.

Режиссер не уточнил примерную дату выхода нового мультсериала. Остается неизвестным, примет ли участие в проекте Квентин Тарантино, который является автором оригинального фильма.

Стриминговый сервис Netflix ранее объявил о еженедельном выходе новых фильмов на своей площадке. Всего запланирован показ примерно 70 новых кинолент.