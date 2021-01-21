Бойцы ВСУ нашли труп задохнувшегося сослуживца в машине под снегом

Донецк, 21 января. Украинские военнослужащие обнаружили труп сослуживца в занесенном снегом автомобиле в Донбассе, сообщил представитель Управления Народной милиции ДНР Павел Фоменко.

Труп солдата ВСУ был обнаружен военнослужащими в районе населенного пункта Ломакино, говорится в сообщении представителя УНМ Донецкой Народной Республики. Известно, что тело бойца 501-й отдельного батальона морской пехоты находилось внутри автомобиля ЗИЛ-131, который был сильно занесен снегом. Уточняется, что военный задохнулся угарным газом.

«При проведении мероприятий по расчистке снега и эвакуации техники, застрявшей в снегу, обнаружен автомобиль ЗИЛ-131, в котором находился труп военнослужащего 501-го отдельного батальона морской пехоты», — сказал Фоменко.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ополчение готово ответить украинским войскам на любую агрессию, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.