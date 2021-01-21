Россиянам дали рекомендации по поведению при резких перепадах температуры

Москва, 21 января. Существует два типа реакции при резком изменении погоды: у некоторых людей адаптация проходит по гипотоническому типу, а у других — по гипертоническому.

Резкие перепады температуры могут спровоцировать сонливость, снижение работоспособности и головокружение. Также некоторые могут испытывать головные боли, ускоренное сердцебиение и повышенное давление, подчеркнула врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Сложнее приходится тем, у кого реакция развивается по гипертоническому типу», — сказала специалист.

Гипертоникам при резком изменении погоды рекомендуется как можно больше времени проводить на улице, пить свежезаваренный чай, а также регулярно проветривать помещения. Также им нужно отказаться от употребления кофе и минимизировать потребление соли.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина ранее заявила, что в Москве и европейской части России ожидается потепление к концу недели. В пятницу дневная температура поднимется как минимум до плюс четырех градусов.