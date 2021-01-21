Врач Болибок: людям с аллергией противопоказано делать прививку от COVID-19

Москва, 21 января. Людям с обострением хронических или аллергических заболеваний противопоказано прививаться «Спутником V», считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

После периода обострения болезней важно несколько дней подождать, прежде чем вакцинироваться. Если заболевание было перенесено в тяжелой форме, то рекомендации должен дать лечащий врач, отметил иммунолог в беседе с URA.RU.

Тем, кто перенес анафилактический шок, тоже опасно прививаться. Вводить вакцину не рекомендуется людям с обострением гастрита и диареи, а также детям до 18 лет, беременным и кормящим грудью женщинам, предостерег врач.

Если человек здоров, то можно сделать прививку. Если есть какие-то заболевания, перед вакцинацией нужно проконсультироваться с терапевтом. Перед процедурой пациенту предоставят анкету со всеми противопоказаниями, отметил доктор биологических наук Алексей Аграновский.

В Центре Гамалеи оценили возможность вакцинации беременных женщин. Вирус не обладает токсичными действиями, поэтому ограничений в отношении женщин в положении нет. Но тем, кто планирует стать матерью, лучше отложить эту идею на пару недель после вакцинации, так как прививка может спровоцировать локальную воспалительную реакцию.