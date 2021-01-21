Британские специалисты впечатлились модернизацией российских танков

Лондон, 21 января. Модернизация старых танков Т-72 даст России возможность в ближайшем будущем пополнить танковый парк боеспособной техникой наряду с ожидаемой «Арматой», заявляют специалисты британской информационно-аналитической компании GlobalData.

Согласно докладу британцев, перевод которого приводит «ПолитРоссия», глубокая модернизация Т-72 до варианта Т-72Б3М является экономически выгодным решением для укрепления технической оснащенности российских сухопутных войск РФ.

Проанализировав оборонный бюджет РФ, эксперты GlobalData пришли к выводу, что именно боевые танки на сегодняшний день являются самой важной составляющей сухопутных войск РФ. В ближайшие годы парк боевых машин будет пополняться. Однако в этом вопросе большую роль играет экономическая эффективность.

«Основной стратегией России является создание универсальных боевых платформ на базе шасси, которые могут быть модифицированы для использования в качестве основных боевых танков (ОБТ), боевых машин пехоты и бронетранспортеров», — сообщает эксперт GlobalData.

Именно на базе данной стратегии РФ разработала платформу «Армата».

Кроме того, российские конструкторы проводят глубокую модернизацию «ветеранов» Т-72. Как только все конструктивные недостатки устраняются, Т-72Б3М превращается в совершенно в новую усовершенствованную машину.

«Таким образом, в ближайшем будущем российская армия одновременно получит два современных ОБТ – Т-72Б3М и Т-14 «Армата», — приходят к выводу британские эксперты.

Несколькими днями ранее сообщалось, что российские военные испытали новейшие танки Т-90М «Прорыв» на способность действовать в едином информационном пространстве на учениях. Кроме того, Минобороны РФ получило новые танки Т-80БВМ, произведенные Омским заводом транспортного машиностроения. Прежде чем отправить танки на вооружение российской армии, боевые машины тщательно проверили в рамках нескольких испытаний.