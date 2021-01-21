Команда Байдена определилась с основными «противниками» США

Москва, 21 января. Команда нового президента США Джо Байдена уже выбрала основных «противников» государства на ближайшие четыре года. Их назвал кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен.

Одной из угроз для Соединенных Штатов, по словам Блинкена, остается Россия. Белый дом в связи с этим намерен уделять значительное внимание сдерживанию Москвы. Другим противником Вашингтона является Китай. Строить отношения с Пекином команда Байдена собирается «с позиции силы». Внешнюю политику новой американской администрации прокомментировал доктор экономических наук Владимир Васильев.

«Многие заявления, исходящие от американской стороны, являются риторическими и не всегда отражают конкретное направление. Например, Энтони Блинкен говорит то, что хотят услышать сенаторы, ради скорейшего вступления в должность госсекретаря США», — подчеркнул эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Васильев считает, что новые хозяева Белого дома должны пересмотреть политику в соответствии с реалиями. Главной здесь является мировой экономический кризис.

Кандидат на пост главы Госдепа США Энтони Блинкен ранее выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса. Он пообещал добиться продления ДСНВ.