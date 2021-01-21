Новый президент США Джозеф Байден прибыл в Белый дом

Вашингтон, 21 января. Демократ Джозеф Байден впервые прибыл в официальную резиденцию — Белый дом — в статусе президента США. Местные телеканалы ведут прямую трансляцию с мероприятия.

Церемония инаугурации состоялась несколько часов назад в столичном Капитолии. Политик принес присягу на Библии, после чего был официально признан 46-м главой государства. Традиционно по окончанию мероприятия прозвучал гимн США, его исполнила известная певица Леди Гага.

На церемонии присутствовали близкие демократа, ряд политиков и законодателей, а также три предшественника Байдена. Само мероприятие прошло в усеченном формате.

Ранее в Сети появилось короткое видео клятвы Байдена. Новый лидер присягнул на верность американскому народу и пообещал соотечественникам сделать все для восстановления величия США.