Бывший муж Борисовой разорвал отношения с их дочерью

Москва, 20 января. Телеведущая Дана Борисова сообщила, что отец ее дочери разорвал все связи с ребенком, даже заблокировав контакты.

Долгое время Борисова не могла найти общий язык со своей единственной дочерью — 13-летней Полиной. Однако сейчас мама и дочка наконец живут душа в душу. Во многом это связано с успешной реабилитацией телеведущей.

Отношения стали еще более доверительными после скандала с избиением Полины ее отцом, бизнесменом Максимом Аксеновым. Инцидент произошел осенью прошлого года. На своей странице в Instagram Борисова сообщила поклонникам, что отец теперь вовсе не хочет общаться с ребенком.

«Я наслаждаюсь нашими отношениями. И хочется дать ей все, чего не хватало ей до девяти лет. А сейчас у нее еще и сложная ситуация с папой и его родителями. О господи. Они заблокировали ее по всем контактам, реально, как малые дети. Даже не поздравили с Новым годом. О подарках я лучше промолчу», — написала телезвезда.

В ноябре прошлого года Борисова рассказала в эксклюзивном комментарии ФАН подробности того, как ее бывший гражданский муж избил их дочь. Тогда девочка пришла в гости к бабушке и дедушке. Ее отец также проживает в этом доме. Вскоре Полина вернулась домой с синяками и сообщила, что отец ее избил ремнем. Как выяснилось, причиной избиения стало то, что Полина заступилась за мать, которую в грубой форме обсуждали в доме отца.