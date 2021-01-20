Бывший муж Борисовой разорвал отношения с их дочерью

Москва, 20 января. Телеведущая Дана Борисова сообщила, что отец ее дочери разорвал все связи с ребенком, даже заблокировав контакты.
Долгое время Борисова не могла найти общий язык со своей единственной дочерью — 13-летней Полиной. Однако сейчас мама и дочка наконец живут душа в душу. Во многом это связано с успешной реабилитацией телеведущей.
Отношения стали еще более доверительными после скандала с избиением Полины ее отцом, бизнесменом Максимом Аксеновым. Инцидент произошел осенью прошлого года. На своей странице в Instagram Борисова сообщила поклонникам, что отец теперь вовсе не хочет общаться с ребенком.
«Я наслаждаюсь нашими отношениями. И хочется дать ей все, чего не хватало ей до девяти лет. А сейчас у нее еще и сложная ситуация с папой и его родителями. О господи. Они заблокировали ее по всем контактам, реально, как малые дети. Даже не поздравили с Новым годом. О подарках я лучше промолчу», — написала телезвезда.
В ноябре прошлого года Борисова рассказала в эксклюзивном комментарии ФАН подробности того, как ее бывший гражданский муж избил их дочь. Тогда девочка пришла в гости к бабушке и дедушке. Ее отец также проживает в этом доме. Вскоре Полина вернулась домой с синяками и сообщила, что отец ее избил ремнем. Как выяснилось, причиной избиения стало то, что Полина заступилась за мать, которую в грубой форме обсуждали в доме отца.
«Полина зашла к ним в гости, и папа с порога, как обычно, стал выдавать негатив: что ты так одеваешься ужасно, что у тебя с волосами, с губами, тебе надо худеть, вся в мать! Он меня оскорблял, и Полина за меня вступилась: говорит — вы можете хотя бы при мне мою маму не обсуждать? После этого он на нее набросился, повалил, избил ремнем!» — сообщила тогда Борисова.