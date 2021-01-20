Одессит устроил кровавую резню и сел на скамейку с головой человека в руке

Одесса, 20 января. Мужчина жестоко расправился со своим отцом и еще двумя людьми в доме на проспекте Небесной Сотни в Одессе.

Тройное убийство произошло в микрорайоне Таирова. Мужчина отрезал головы двум жертвам, а третьей вспорол живот и вытащил внутренности. После этого он обмотался кишками, вышел на улицу и закурил. По словам очевидцев, убийца сидел на скамейке без одежды.

Правоохранительные органы задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по п.1 ч.2 ст. 115 УК Украины «Убийство двух или более человек».

Похожий случай недавно произошел в канадском Маркхеме. Студент жестоко убил четырех родственников, чтобы скрыть отчисление из университета и пристрастие к онлайн-играм.