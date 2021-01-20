Алибасов назвал нормальными отношения с Федосеевой-Шукшиной

Москва, 20 января. Продюсер Бари Алибасов не враждует со своей бывшей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной. В этом создатель группы «На-На» признался лично.

Вадим Горжанкин, бывший PR-директор Алибасова, в настоящее время распространяет сведения о том, что 73-летний продюсер находится в «заточении». Из квартиры его якобы не выпускает собственный сын, выступающий против примирения с актрисой.

«У нас должна была состояться сенсационная съемка в квартире Алибасова с Федосеевой-Шукшиной. В итоге, Федосееву-Шукшину и съемочную группы сын приказал не пускать в квартиру», – пожаловался Горжанкин.

Бари Алибасов в эксклюзивном видео для iReactor опроверг эту информацию. Он заявил, что поддерживает нормальные отношения с бывшей женой.

«С Лидой у меня нормальные отношения. Но пока мы не общаемся, потому что я вообще из дома не выхожу уже 10 дней», – подчеркнул продюсер.

Сын Алибасова за кадром сообщил, что Федосеева-Шукшина приезжала к его отцу. Это было неделю назад.

Лидия Федосеева-Шукшина намерена подать апелляцию на решение суда о разводе с Бари Алибасовым. Об этом рассказала Федеральному агентству новостей ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.