Длительная оттепель ждет жителей европейской части России 

Москва, 20 января. Сильное потепление прогнозируется в ряде регионов страны к концу недели. Температура воздуха на девять–десять градусов превысит климатическую норму.

Оттепель ожидается уже в пятницу и продолжится примерно до середины следующей недели. Потепление коснется всей части европейской территории России, не считая северо-восточные регионы Северо-Западного федерального округа. Речь идет о востоке Архангельской области и Коми, уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Однако в такую погоду необходимо проявлять осторожность. Из-за повышенной влажности и таяния снега возможно образование сосулек на крышах домов и зданий.

Минувший понедельник стал самым холодным зимнем днем на территории Москвы. Температура воздуха в столичном регионе опускалась до минус 31 градуса. Такие холодные зимние дни не фиксировались в столице последние четыре года.