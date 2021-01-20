Содержание предполагаемого прощального письма Трампа появилось в Сети

Вашингтон, 20 января. Интернет-пользователи предположили, каким могло бы быть письмо бывшего президента США Дональда Трампа в день отставки.

Небольшая записка была бы адресована его приемнику Джо Байдену, считают американские юзеры. Они распространили предположительный текст документа, напечатанный на официальном бланке президента США.

«Джо, ты знаешь, что я победил», — говорится в «письме».

Trumps letter to President Joe Biden !!! pic.twitter.com/f8rjyquYD9 — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) January 20, 2021

Дональд Трамп оставил записку Байдену, но ее содержание пока держится в секрете. Федеральное агентство новостей провело текстовую трансляцию с инаугурации 46-го главы США Джозефа Байдена и 49-го американского вице-президента Камалы Харрис, которая прошла в Капитолии.