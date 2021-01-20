Соцсети «ВКонтакте» запретили публиковать призывы к незаконной деятельности

Москва, 20 января. Роскомнадзор направил руководству социальной сети «ВКонтакте» требование пресекать вовлечение детей и подростков к совершению противоправных действий.

В социальной сети «ВКонтакте» обнаружено несколько случаев использования аккаунтов для вовлечения детей к участию в несанкционированных митингах. В связи с этим РНК потребовал от руководства соцсети пресекать публикацию подобного контента. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Генеральная прокуратура РФ потребовала Роскомнадзор уведомить руководство социальной сети «ВКонтакте» о недопущении распространении информации, которая вовлекает детей в опасные для них противоправные действия.

Ранее сообщалось, что Facebook продвигает мошенников, занимающихся «помощью» в уклонении от уплаты НДС и занимающихся продажей поддельных чеков.