Ротавирус мог стать причиной массового отравления детей из Подмосковья

Москва, 20 января. Согласно данным регионального Министерства здравоохранения, 96 детей обратились с жалобами на плохое самочувствие.

Предварительной причиной отравления школьников, а также некоторых родителей, мог стать ротавирус, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, причиной отравления стал ротавирус, так как некоторые родители детей также обратились к медикам с недомоганием», — сообщил источник.

Кроме того, источник издания отметил, что ученики не ели школьную еду. Следственный комитет и прокуратура в настоящий момент проводят проверку действий учебных заведений и организации, предоставляющей услуги питания, которые по итогу получат правовую оценку.

Некоторые СМИ растиражировали дезинформирующие материалы об отравлении учащихся из Красноармейска. Пресс-служба компании «Конкорд» заявила, что распространенные материалы далеки от истинного положения вещей.

«Данным сообщаем, что фирма «ПродФутСервис» никакого отношения ни к Евгению Викторовичу, ни к компании «Конкорд» не имеет. Приведенные в СМИ данные о связях компании «Конкорд» с вышеуказанной организацией являются вымышленными», — сообщили в пресс-службе.

В «Конкорде» подчеркнули, фирма «ПродФутСервис» ни фактически, ни юридически не связана ни с компанией, ни бизнесменом Евгением Пригожиным.