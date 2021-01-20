СК возбудил дело после спецоперации в Чечне

Грозный, 20 января. Правоохранители из Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) возбудили уголовное дело о посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Спецоперация проводилась с целью зачистки криминальных элементов банды Аслана Бютукаева, полевого командира северокавказских боевиков. В ходе ее проведения было ликвидировано шесть бандитов, сообщили в пресс-службе регионального ведомства СК РФ.

Ранее в расположении редакции ФАН появилась информация о пяти раненых сотрудниках правоохранительных органов при проведении спецоперации против банды Бютукаева. По последним данным, их жизни ничто не угрожает.