Первый случай смерти повторно заболевшего COVID-19 выявлен в Германии

Берлин, 20 января. Житель Германии скончался после повторного заражения коронавирусной инфекцией. На момент смерти ему было 73 года.

Мужчина заразился в первый раз в апреле 2020 года. В декабре его тест на COVID-19 показал положительный результат. Он скончался 11 января от «вызванной коронавирусной инфекцией пневмонии и сепсиса с полиорганной недостаточностью». Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Отмечается, что долгое время у него не было симптомов инфекции. Его жена также повторно заболела COVID-19. На данный момент специалисты определяют, идет ли речь о распространенной форме SARS-CoV-2 или о новом штамме коронавируса.

Более миллиона жителей Германии сделали прививку от коронавирусной инфекции. По данным института Роберта Коха, общее число привившихся достигло 1 048 160 человек.