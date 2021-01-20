Бузова похвасталась крайне дорогими подарками от ее друзей

Москва, 20 января. Певица Ольга Бузова с шиком отметила свое 35-летие. Друзья экс-ведущей телепроекта «Дом-2» скупили весомую часть вещей в ЦУМе, чтобы ее порадовать.

Певица решила устроить вечеринку для самых близких в столичном ресторане. В сторис Instagram она вела подробную трансляцию не только праздника, но и подготовки к нему. Перед тем, как встретиться с гостями, звезда отправилась в престижный салон красоты, сделав макияж и прическу.

Наряд для юбилея Ольга выбирала долго, но в итоге остановилась на золотом мини-платье и прозрачных туфлях со стразами. Первыми ее поздравили верные помощники. Девушка вручила ей пакет Dior, в котором оказались слипоны с орнаментом.

«Я буду как идиотка выглядеть, плачу от каждого подарка! Распаковка — это мое любимое! Извините! Таких у меня еще не было», — с восторгом поделилась Бузова.

PR-агент певицы Антон Бо буквально осыпал звезду подарками, доставая пакет за пакетом. Судя по количеству пакетов, он скупил весомую часть вещей в ЦУМе.

Сначала он вручил необычный букет с елочными ветками, а потом преподнес ей юбку в стили милитари.

«Потом к этому нужно будет еще кое-что. Это цвет настроения нашего. Alexander McQueen!» — похвастался Антон, а Ольга пришла в дикий восторг от розовых кроссовок, которые, по ее словам, «просто офигенные».

Но и на этом помощник артистки не остановился. Он вручил Бузовой белую футболку с принтом Balmain и кремовый тренч Burberry, а также дорогие розовые туфли Tom Ford.

«Я завтра так пойду куда-нибудь, еще не знаю, куда! Надену тренч, розовые туфли и все!» — заявила она.

На праздник пришел и директор звезды. Вместе с большим букетом розовых роз он подарил ей серьги с бриллиантами Tiffany.

Самым же трогательным подарком оказалась песня, которую исполнили лучшие подруги и сестра Анна. Бузова не сдерживала слез.

Напомним, что бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» в свой день рождения не оставила фанатов без подарка. Она выпустила новый трек под названием «Розовые очки». ФАН вспомнил приключения Ольги Бузовой в 2020 году и составил топ-5 самых интересных выходок певицы.