Чубайс объявил об уходе со всех постов в РСПП

Москва, 20 января. Анатолий Чубайс решил покинуть все посты в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Заявил об этом сам политик в письме к главе РСПП Александру Шохину.

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития в своем обращении к Шохину объяснил шаг прекращением бизнес-деятельности. В документе Чубайс выразил надежду на досрочное освобождение от всех должностей.

В декабре депутаты Госдумы предложили обсудить работу экономиста на посту главы «Роснано». По словам замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олега Нилова, его уход прошел «как-то тихо», кроме того, им не было предоставлено отчета о достижениях на посту.