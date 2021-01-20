Хлопок газа произошел в жилом доме в Архангельске

Архангельск, 20 января. В жилом доме в Архангельске произошел взрыв газа. Из здания эвакуировали 49 человек, никто не пострадал.

На место оперативно выехали дежурные бригады МЧС и скорой помощи. Как сообщают источники, в результате хлопка газа никто не пострадал, люди эвакуированы. Обстоятельства и причины ЧП уточняются.

Ранее ФАН сообщали о мощном взрыве, который произошел в центре Мадрида. Пострадали шесть человек, один находится в критическом состоянии. Предположительно, причиной хлопка стала утечка бытового газа.